Двое сахалинцев угнали целый автобус, чтобы просто покататься

СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-23T12:34:28+03:00

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На Сахалине вынесли приговор двум угонщикам. Молодые люди решили не размениваться на иномарки — им приглянулся целый пассажирский автобус. Припаркованную на центральной площади поселка машину они заприметили ночью и план созрел у них сам собой.

- Среди осужденных два парня 18 и 26 лет. Младший стоял «на стреме» второй методично орудовал в автобусе. Он разбил стекло, забрался внутрь и завел двигатель. Потом оба забрались в машину и уехали, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Они проехали по одной из улиц, но не справились с управлением. Возвращать машину на место они не собирались, поэтому просто бросили ее и ушли. За это преступление старшего, к слову, ранее судимого фигуранта приговорили почти к трем с половиной годам лишения свободы. Свое наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Младшего подельника обязали заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.