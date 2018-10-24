В Хабаровске расстроенный покупатель напугал продавщицу и забрал выручку

СЕГОДНЯ 03:13 2018-10-24T03:14:02+03:00

Правда, с деньгами он далеко не убежал — его задержали продавцы из соседнего павильона

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Полицейские в Хабаровске нашли подозреваемого в ограблении салона сотовой связи. Фигурант зашел в помещение как обычный посетитель и «держал лицо» пока пытался купить сотовый телефон в кредит. Оформить сделку не удалось из-за того, что все банки просто отказали в такой услуге. Он покинул помещение, но через некоторое вернулся, но не с пустыми руками.

- Он приволок с собой металлический прут, который потом использовал как веский аргумент в разговоре с продавщицей. Фигурант угрожал девушке и требовал отдать ему выручку. Однако потерпевшая оказалась не робкого десятка и попыталась остановить расстроенного посетителя. Увы, силы оказались не равны и налетчик все-таки добрался до денег, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигурант попытался убежать, но его успели задержать продавцы соседнего павильона. Они услышали крик девушки и рванули на помощь. Подозреваемого они передали прибывшим полицейским.

Как выяснилось во время следствия, у 42-летнего задержанного весьма подмоченная репутация. У него есть судимости за имущественные преступления, а на момент задержания он вообще находился в федеральном розыске. Суд над злодеем уже прошел. По приговору он чуть больше четырех с половиной лет проведет в колонии общего режима.