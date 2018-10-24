2018-10-24T03:58:38+03:00
Общество

Пушистые ели Blue Sky украсили набережную Хабаровска

Теперь главная задача — спасти их и другие хвойные от собак
Ольга КИВА
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Пушистые ели Blue Sky украсили набережную ХабаровскаПушистые ели Blue Sky украсили набережную ХабаровскаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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На набережной в Хабаровске высадили 100 елей Blue Sky. В народе они более известны, как «кремлевские елки», которые отличаются необычным зелено-голубым цветом, и невероятно пушистым видом. Кроме того, у них очень красивая крона, они ровно растут и, по сравнению с другими видами хвойных, более адаптированы к местному климату.

- С помощью Blue Sky решили дополнить произрастающие сейчас породы. Они стали украшением набережной, но теперь главная задача - спасти их от собак, точнее от собачьей мочи. Испражнения животных для хвойных - это верная гибель деревьев, - рассказывает Елена Корчевская, ландшафтный дизайнер КГУП «Недвижимость».

Корни хвойных деревьев в отличие от лиственных хорошо впитывают собачью мочу, в составе которой есть разрушающие вещества. При этом растение может медленно умирать месяцами. Чтобы спасти его от гибели нужно расходовать примерно 200 литров воды на проливку корней. Это практически невозможно сделать в городской зоне отдыха. Владельцев собак убедительно просят помнить об этом во время прогулки со своими питомцами по паркам, где растут хвойные деревья.

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