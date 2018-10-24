2018-10-24T04:19:15+03:00
Общество

Комсомольчане отметят День народного единства митингом и шествием

Горожане пройдут по улице Алея Труда до площади Драматического театра
Ольга КИВА
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Комсомольчане отметят День народного единства митингом и шествиемКомсомольчане отметят День народного единства митингом и шествиемФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре готовятся отметить День народного единства — праздник, символизирующий сплоченность и героизм всего народа. Торжество подчеркивает единство великой страны, независимо от вероисповедания и национальности каждого ее жителя. Отметить это знаменательное событие в городе Юности собираются 4 ноября, в воскресенье.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в планах организовать шествие, которое в завершении плавно перейдет в митинг. Участники шествия соберутся в колонны в 10:30, а в 11:00 уже будут идти от проспекта Мира, 38, далее по улице Аллея Труда до площади Драматичского театра, на которой и пройдет торжественный митинг.

Горожан приглашают присоединиться к праздничным мероприятиям. Среди участников уже заявлены сотрудники местных организаций и социальных учреждений, студенты, рабочая молодежь, а также ветераны.

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