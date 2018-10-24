2018-10-24T04:48:56+03:00
Общество

В Хабаровске стартуют продажи уникального напитка «Кусун»

В первый день торговли горожане купят холодный чай со скидкой
Ольга КИВА
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В Хабаровске стартуют продажи уникального напитка «Кусун»В Хабаровске стартуют продажи уникального напитка «Кусун»Фото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровске с 26 октября в стартуют продажи уникального дальневосточного напитка «Кусун», для приготовления которого используют бруснику, дальневосточную розу, чабрец и чагу. Сейчас идет подготовка к презентации, однако уже известно, что в первый день торговли для посетителей организуют дегустацию, фотозону, автор напитка проведет мастер-класс – все это устроят в торговом центре «Южный парк». В первый день продаж покупателям сделают скидку.

- Большинство горожан узнали о вкусном холодном чае во время фестиваля мороженного, который прошел в августе этого года. Тогда его попробовали 20 тысяч человек — это был рекорд России, - рассказали в министерстве торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Наладить промышленное производство кусуна для торговли удалось в кротчайшие сроки. Это стало возможным за счет привлеченных инвестиций. В магазине купить напиток можно будет за 49 рублей 98 копеек, в первый день продаж стоимость снизят на пять рублей. В регионе уверены, что холодный чай станет продуктовым брендом, который будет ассоциироваться у туристов с Хабаровским краем.

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