Пожар рядом с коттеджным поселком под Хабаровском: огонь «пожирал» сухую траву

СЕГОДНЯ 05:10 2018-10-24T05:10:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 23 октября, рядом с коттеджным поселком под Хабаровском огонь методично «пожирал» сухую траву. Это насторожило местных жителей и они вызвали пожарных, как выяснилось, очень даже вовремя. Огонь распространялся быстро, охватывая новые участки и постепенно подбираясь к жилым домам в районе села Мирное. Прибывшие огнеборцы принялись тушить пламя, не давая ему приблизиться к постройкам.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, справиться с палом оказалось сложно, потому что пламя быстро распространялось по сухой траве, оставшейся на открытой местности. Борьба с огненной стихией шла на нескольких участках почти пять часов. Всего огнем было пройдено около четырех метров по фронту.

По предварительной информации, пострадавших нет. Виновных и причины возгорания сейчас устанавливают. На данный момент выясняют, кто собственник земли, чтобы привлечь его к ответственности за нарушение требований противопожарного режима.