На камчатской базе отдыха в бассейне нашли труп отдыхающего

СЕГОДНЯ 05:30 2018-10-24T05:30:40+03:00

Предварительно известно, что это был приезжий из Вологодской области

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На одной из баз отдыха на Камчатке нашли труп. Тело находилось в бассейне, где его первым обнаружил сотрудник оздоровительного центра. Чуть позже в погибшем опознали 47-летнего отдыхающего из Вологодской области. Мужчина приехал на базу в поселке Паратунка вместе с приятелем, с которым до этого работал на путине в селе Крутогорово.

- Предварительно известно, что перед смертью мужчина сильно напился и проводил время в бассейне. По слов других посетителей базы, на плохое самочувствие он не жаловался. При осмотре тела не удалось обнаружить какие-либо признаки насильственной смерти, - рассказали в СУ СК России по Камчатскому краю.

На данный момент следователи выясняют причины смерти отдыхающего. Для этого назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.