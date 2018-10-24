Хабаровская ярмарка выходного дня переезжает с улицы в торговый центр

СЕГОДНЯ 05:58 2018-10-24T05:58:14+03:00

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В Хабаровске с мая по сентябрь работали ярмарки выходного дня. Они располагались на территориях торговых центров «ЭкоДом» и «Выборгский». На одной из них 21 октября аграрии-частники в последний раз в этом году торговали на улице. На зиму они «переселятся» в помещения торгового центра «ЭкоДом».

- Ярмарка выходного дня зарекомендовала себя как эффективное мероприятие. За полгода здесь продали 950 тонн продукции на сумму больше 100 миллионов рублей. Среди реализованной продукции 400 тонн картофеля, 300 тонн овощей, 100 тонн мяса, а также рыба, хлеб, яйцо, зелень, мед, чай, ягоды и другие продукты, - говорится в сообщении на сайте правительства края.

В этом году в краевых ярмарках принимают участие 45 крестьянско-фермерских хозяйств, более 80 владельцев личных подсобных хозяйств, предприятия рыбодобывающего комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности. Среди представленной продукции товары от производителей из Хабаровска, Бикинского, Хабаровского, Вяземского, Нанайского районов и района имени Лазо.

Среди обязательных требований к аграриям-частникам, желающим участвовать в ярмарке, наличие санитарной книжки и документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемой продукции. Кроме того, необходимы справки ветеринарных учреждений районов края для торговли животноводческой продукцией, а также разрешение на торговлю от лаборатории, расположенной в месте проведения ярмарки. В наличии у фермеров должны быть свидетельства, подтверждающие ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством.