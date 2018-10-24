СЕГОДНЯ 06:20 2018-10-24T06:24:33+03:00

Обнаженные женщины в рекламе снова не дают спокойно спать хабаровчанам ФОТО: Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю

На сей раз горожане пожаловались на полуголое тело, опубликованное в газете

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Очередная реклама с полуголой девицей на первом плане стала поводом для обсуждения. На сей раз жители Хабаровска попросили антимонопольщиков выяснить насколько уместна публикация в газете объявлений. В рекламном модуле изображена девушка приятной наружности с внушительными формами.

Прежде чем принять решение о том, насколько уместна подобная информация, в управлении Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю решили провести опрос и узнать, что думают другие жителей краевой столицы. Каждому, кто хочет выразить свое мнение, нужно ответить на три вопроса:

- Содержится ли в рекламе непристойный образ? (да/нет)

- Содержится в рекламе оскорбительный образ? (да/нет)

- Является ли образ непристойным с учетом доступности восприятия данного образа несовершеннолетними детьми? (да/нет)

Ответы присылайте на почту to27@fas.gov.ru. Также можно поучаствовать в опросе на сайте ведомства habarovsk.fas.gov.ru.