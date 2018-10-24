В лесах Хабаровского края в районе реки Тауян пропал мужчина
Группа спасателей отправилась на поиски мужчины, пропавшего на территории квартала 133 Уликанского лесничества в районе реки Тауян. О происшествии стало известно 23 октября. Местные полицейские сообщили об инциденте в Центр управления в кризисных ситуациях и попросили о помощи в поисках 36-летнего мужчины.
Предварительно со слов жены пропавшего известно, что мужчина ушел в лес утром 19 октября. До сих пор информации о его местонахождении нет.
- Сегодня, 24 октября, в Хабаровский район прибыли спасатели поисково-спасательного подразделения Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда из Биробиджана. Они уже занимаются обследованием местности, где предположительно пропал мужчина, - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В поисках задействован также вездеход «Вепрь», с помощью которого можно будет обследовать труднодоступную территорию. Машина способна передвигаться в том числе и по болотистой местности.