В лесах Хабаровского края в районе реки Тауян пропал мужчина

СЕГОДНЯ 06:42 2018-10-24T06:43:20+03:00

Супруга видела его в последний раз утром 19 октября

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Группа спасателей отправилась на поиски мужчины, пропавшего на территории квартала 133 Уликанского лесничества в районе реки Тауян. О происшествии стало известно 23 октября. Местные полицейские сообщили об инциденте в Центр управления в кризисных ситуациях и попросили о помощи в поисках 36-летнего мужчины.

Предварительно со слов жены пропавшего известно, что мужчина ушел в лес утром 19 октября. До сих пор информации о его местонахождении нет.

- Сегодня, 24 октября, в Хабаровский район прибыли спасатели поисково-спасательного подразделения Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда из Биробиджана. Они уже занимаются обследованием местности, где предположительно пропал мужчина, - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В поисках задействован также вездеход «Вепрь», с помощью которого можно будет обследовать труднодоступную территорию. Машина способна передвигаться в том числе и по болотистой местности.