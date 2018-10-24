Бескомпромиссная хабаровчанка под надуманными предлогами мешала встречаться ребенку с родным отцом

СЕГОДНЯ 07:14 2018-10-24T07:14:06+03:00

Всякий раз накануне встречи она говорила, что ребенок болеет, или уверяла, что он не хочет видеть папу

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После развода ребенок остался с мамой, однако он мог и хотел встречаться с отцом. Только родительница за него решила, что видеться с папой ему необязательно и придумывала разные причины, чтобы бывший муж и близко не подходил к малышу.

- Женщина уверяла, что ребенок сам не хочет видеться с отцом, иногда говорила, что малыш болеет и сейчас просто не удобное время для встреч. Под такими надуманными предлогами она всякий раз срывала встречи двух родных людей, - рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов.

Бескомпромиссную мамашу удалось приструнить только с помощью штрафа. Все попытки достучаться до женщины в помощью уведомлений не дали результата и тогда против нее возбудили административное дело за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Для хабаровчанки разбирательство закончилось штрафом до трех тысяч рублей. Если она снова будет мешать встречам отца и ребенка, то ей придется заплатить до пяти тысяч штрафа или прожить под арестом до пяти суток.