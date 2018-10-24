Власти Хабаровского края собираются сотрудничать с китайской провинцией Гуандун

СЕГОДНЯ 07:47 2018-10-24T07:47:30+03:00

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Делегация Хабаровского края побывала в китайской провинции Гундун. Целью визита было оценить возможности сотрудничества с азиатскими бизнесменами и прицениться к выгодам, которые сулит это партнерство. Для русских гостей организовали презентацию экономического потенциала и преференциальных режимов, действующих на территории региона.

- Китайская сторона заинтересована во взаимодействии с Хабаровским краем. В частности это касается развития малого и среднего предпринимательства, например, посредством участия в выставках, проводимых в провинции Гкуандун. В качестве варианта была предложена одна из площадок — Международная выставка малого и среднего бизнеса, - говорится в сообщении на сайте правительства края.

В составе делегации Хабаровского края были представители 15 предприятий региона. Специально для них организовали бизнес-мероприятия в рамках Кантонской ярмарки, провели переговоры в формате B2B с потенциальными партнерами из провинции Гуандун, а также обсудили вопросы формирования логистических маршрутов для поставок региональной продукции в КНР. Кроме того, для русских гостей также устроили экскурсию по зоне свободной торговли Наньша.