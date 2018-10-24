Пенсионер погиб, угодив под колеса грузовика в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:09 2018-10-24T08:09:22+03:00

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В одной из социальных сетей появилось видео сбитого старика. Кадры снял один из проезжающих мимо очевидцев. На кадрах видно, что человек лежит без сознания на газоне. В руках старика пакет или сумка. Рядом стоит грузовик с включенной «аварийкой». На улице в это время еще шел дождь. Возможно это обстоятельство и стало роковым для участников дорожно-транспортного происшествия.

Дорожная авария произошла в центре города сегодня днем, 24 октября. По информации, размещенной в социальной сети, пожилого мужчину сбили в районе пересечения улиц Ленинградской и Синельникова.

В отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, подтвердили, что пожилой человек действительно скончался на месте происшествия до прибытия врачей. Обстоятельства этой дорожной аварии сейчас изучают прибывшие на место происшествия автоинспекторы.