«Скиф» - колбаса из мяса

СЕГОДНЯ 08:35 2018-10-24T08:35:37+03:00

Мясоперерабатывающий комбинат «Скиф» вот уже двадцать лет радует покупателей своей продукцией

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Более 30 фирменных магазинов, присутствие в крупнейших торговых сетях края - колбасы, полуфабрикаты и мясные деликатесы от компании «Скиф» можно найти практически в каждом магазине. Качество продукции на высоте. Многочисленные дипломы, медали и Гран-при выставок регионального, российского и международного уровней (см. «Справка «КП») и, самое главное, признание хабаровчан и жителей края - лучшее тому подтверждение. В «Скифе» делают ставку на качество - на сегодняшний день на предприятии действуют, пожалуй, одни из наиболее высоких стандартов контроля над качеством сырья и выпускаемой продукции.

Здесь работают напрямую с производителями сырья, заключают договоры без посредников. Благодаря этому покупатели могут быть уверены в свежести продукции. Приятно радует и стоимость. Впрочем, доступные и демократичные цены - это принципиальная позиция «Скифа», изначально принявшего политику социальной направленности.

На сегодняшний день представительства мясоперерабатывающего комбината открыты в Амурской области, Приморье и Хабаровском крае, а сеть сбыта готовой продукции насчитывает уже 30 фирменных магазинов и пять оптовых баз. Ассортимент компании превышает 300 наименований. Ежемесячно один только хабаровский филиал предприятия производит 580 тонн продукции.

Идя в ногу со временем, компания «Скиф» активно внедряет современные технологии и закупает новейшее оборудование. Вместе с тем, чтут и традиции. Визитной карточкой предприятия стали вареные колбасы в целлофановой оболочке, знакомые старшему поколению еще со времен Советского Союза: классический вкус «Докторской» покоряет покупателей вне зависимости от географии, возраста или социального положения. Стоит отметить, что сохраненные ретро-технологии перенимают мясопереработчики не только в России, но и далеко за пределами страны.

- От всей души поздравляем наших покупателей с восьмидесятилетием Хабаровского края и хотим поблагодарить их за то, что они по достоинству ценят нашу продукцию, - говорит главный инженер компании «Скиф» Евгений Предыбайло. - А мы сделаем все, чтобы радовать вас свежей и вкусной продукцией.

СПРАВКА «КП»

В активе предприятия многочисленные награды как всероссийских, так и международных выставок. В их числе: «ПРОДЭКСПО» (Москва), агропромышленная выставка «Золотая осень» (Москва), Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России», региональный конкурс «100 лучших товаров Якутии», «Всероссийская марка (III тысячелетие), знак качества XXI века» (Москва), международная выставка продуктов питания и напитков WorldFood (Москва), Амурская ярмарка «За труд и качество» (Благовещенск), «ДальАгроПродовольствие» (Владивосток), «ДальАгроПищеПром» (Хабаровск), «Зеленая неделя» (Германия), международный продовольственный форум (Китай, город Харбин).