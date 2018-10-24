Бывалый вор снова за решеткой из-за кражи кошелька у пассажирки автобуса

СЕГОДНЯ 09:12 2018-10-24T09:12:03+03:00

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В Хабаровске поймали подозреваемого в краже кошелька. Мужчина позарился на имущество горожанки, которая садилась в автобус. По версии следствия, ему не составило особого труда залезть в дамскую сумку и незаметно вытащить из нее заветное портмоне. К своему невеликому счастью, он нашел в нем три тысячи рублей, документы и банковские карты. В общей сложности потерпевшая оценила ущерб примерно в пять тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, задержанному 37 лет. Его уже три раза привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Мало того, его задержали уже через месяц после того, как он вышел на свободу. С таким послужным списком задержанному придется посидеть в изоляторе временного содержания, пока суд не выберет ему меру пресечения. Расследование уголовного дела, возбужденного против него, продолжается.