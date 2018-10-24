Прямое авиасообщение свяжет Камчатку и Южную Корею

СЕГОДНЯ 09:47 2018-10-24T09:47:19+03:00

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Власти Южной Кореи и Камчатского края договорились о запуске прямого авиарейса между российским и корейскими городами. В дальневосточном регионе считают, что такой шаг поможет увеличить туристический поток. Кроме того, у камчатцев появится еще один шанс быстро перелететь к месту отдыха.

Как сообщили в Минвостокразвития Дальнего Востока, это не единственная договоренность между Камчатским краем и Южной Кореей. Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в интересах развития туризма и международного обмена. Подписи на документе поставили руководители агентства по туризму и внешним связям Камчатского края и департамента туризма города Пусан.

К слову, один из китайских перевозчиков уже проявил интерес к организации прямого авиасообщения между Камчаткой и Южной Кореей. Есть только одно обстоятельство, которое останавливает потенциального партнера — это низкий туристический поток.