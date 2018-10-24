2018-10-24T10:22:03+03:00
Происшествия

Камчатский детоубийца просил суд поверить в его невиновность, но доказательства были против него

Горе-папа «успокоил» ребенка, ударив пару раз головой о деревянную спинку кровати
Ольга КИВА
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Камчатский детоубийца просил суд поверить в его невиновность, но доказательства были против негоКамчатский детоубийца просил суд поверить в его невиновность, но доказательства были против негоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Камчатке вынесли приговор нерадивому папаше, убившему свою четырехмесячную дочь. Малышка кричала от голода и мешала пьяному мужчине спать. Тогда в конец обозлившийся фигурант решил «успокоить» ребенка и сделал это весьма жестко. Он взял малышку двумя руками за туловище и ударил головой о спинку деревянной кровати не менее двух раз. От полученных травм девочка умерла, а отец спокойно уснул.

- Как выяснилось во время расследования, мать малышки в это время гостила у знакомых. Там она выпивала и, похоже, о дочке совсем не беспокоилась. Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

Судебная экспертиза показала, что осужденный является хроническим алкоголиком и страдает запойным пьянством. Во время следствия в содеянном фигурант признался и во всем раскаялся. Однако на суде он стал уверять в обратном, мол, к смерти непричастен и вообще не был дома в ту ночь. Он даже просил судью поверить на слово, но доказательства все-равно были против него.

Злодея приговорили к 16 года колонии. При этом суд учел, что преступление фигурант совершил, отбывая условный срок за грабеж.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

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