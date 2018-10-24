Труп молодого сахалинца обнаружили под окнами жилого дома

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-24T10:58:05+03:00

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В Корсакове под окнами жилого дома нашли труп 19-летнего парня. Сейчас идет доследственная проверка этого инцидента. По предварительной информации, погибший упал с пятого этажа. Скорее всего молодой горожанин находился на балконе, оттуда и свалился вниз.

- Когда сообщение только поступило в следственный комитет, было известно, что признаки насильственной смерти отсутствуют. На место происшествия выехала группа. После предварительного исследования специалисты выдвинули версию о падении с пятого этажа, - прокомментировали в СУ СК России по Сахалинской области.

На данный момент проводится доследственная проверка инцидента. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и понять причины трагедии. Для этого проведут поквартирный опросы и назначат ряд экспертиз, которые отчасти пролью свет на случившееся.