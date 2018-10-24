Музыканты из Портленда дадут концерт в Хабаровске

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-24T11:41:07+03:00

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В Хабаровске с концертом выступят музыкальная группа из Портлэнда Scratchdog Stringband. В краевой центр они приедут в честь 30-летия побратимских связей наших городов. Договор о сотрудничестве заключили еще в далеком 1988 году. С тех пор города тесно работают друг с другом в разных сферах: экология, образование, здравоохранение и культура

- В 2006 году реализовали программу «Хабаровск – Орегон: чистая вода», в рамках которой специалисты двух стран обменялись опытом в области ликвидации чрезвычайных ситуаций, - привели пример в мэрии города.

Причем часто к нам приезжают и творческие коллективы, чтобы дать свои концерты и провести мастер-классы. А с 1990 года школьники по программе обмена ездят друг к другу в гости. За годы сотрудничества американский город посетили 16 хабаровских школьников.