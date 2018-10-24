2018-10-24T11:41:07+03:00
Звезды

Музыканты из Портленда дадут концерт в Хабаровске

Артисты выступят в дальневосточной столицы в честь юбилея побратимых связей между городами
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Музыканты из Портленда дадут концерт в ХабаровскеМузыканты из Портленда дадут концерт в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске с концертом выступят музыкальная группа из Портлэнда Scratchdog Stringband. В краевой центр они приедут в честь 30-летия побратимских связей наших городов. Договор о сотрудничестве заключили еще в далеком 1988 году. С тех пор города тесно работают друг с другом в разных сферах: экология, образование, здравоохранение и культура

- В 2006 году реализовали программу «Хабаровск – Орегон: чистая вода», в рамках которой специалисты двух стран обменялись опытом в области ликвидации чрезвычайных ситуаций, - привели пример в мэрии города.

Причем часто к нам приезжают и творческие коллективы, чтобы дать свои концерты и провести мастер-классы. А с 1990 года школьники по программе обмена ездят друг к другу в гости. За годы сотрудничества американский город посетили 16 хабаровских школьников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На «Балтике» отпраздновали юбилейный Oсtober Beer Festival
В Хабаровском крае рыбак задушил сонного приятеля, выбросил из лодки и ждал, пока тот утонет
Труп молодого сахалинца обнаружили под окнами жилого дома
Камчатский детоубийца просил суд поверить в его невиновность, но доказательства были против него
Прямое авиасообщение свяжет Камчатку и Южную Корею
Бывалый вор снова за решеткой из-за кражи кошелька у пассажирки автобуса
С Большого Шантара в Хабаровском крае тоннами вывозят металлолом
«Скиф» - колбаса из мяса
Пенсионер погиб, угодив под колеса грузовика в Хабаровске
Власти Хабаровского края собираются сотрудничать с китайской провинцией Гуандун
Бескомпромиссная хабаровчанка под надуманными предлогами мешала встречаться ребенку с родным отцом
В лесах Хабаровского края в районе реки Тауян пропал мужчина
Обнаженные женщины в рекламе снова не дают спокойно спать хабаровчанам
Хабаровская ярмарка выходного дня переезжает с улицы в торговый центр
На камчатской базе отдыха в бассейне нашли труп отдыхающего
Пожар рядом с коттеджным поселком под Хабаровском: огонь «пожирал» сухую траву