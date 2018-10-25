2018-10-25T02:40:00+03:00
Происшествия

Двое сельчан получили приговор за воровство радиаторов из дома под Хабаровском

Один мужчина отправится в тюрьму, второй отделался условным сроком
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Двое сельчан получили приговор за воровство радиаторов из дома под ХабаровскомДвое сельчан получили приговор за воровство радиаторов из дома под ХабаровскомФото: Олег УКЛАДОВ
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Строящийся дом в селе Мирное в Хабаровском районе был атакован двумя местными жителями. Мужчины покусились на радиаторы системы отопления, которые сдали на металл.

Как сообщает пресс-служба главка МВД России по Хабаровскому краю, предполагаемые воришки были оперативно задержаны. Ими оказались безработные селяне из соседних домов. Украденные радиаторы отправились в пункт приема металлолома, а полученные деньги мужчины потратили по своему усмотрению. В ведомстве также отмечают, что один из фигурантов ранее был судим за аналогичное преступление.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Максимальная санкция - до шести лет лишения свободы. Хабаровский районный суд решил наказать одного из фигурантов на 3,3 года лишения свободы колонии общего режима. Второй получил «условку» с испытательным сроком на два года.

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