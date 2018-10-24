На «Балтике» отпраздновали юбилейный Oсtober Beer Festival

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-24T14:23:00+03:00

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20 октября на всех заводах «Балтики» от Санкт-Петербурга до Хабаровска отметили V Oсtober Beer Festival* (18+). Организаторы юбилейного октябрьского фестиваля пива рассказали об особенностях производства качественного янтарного напитка, который выигрывает престижные европейские конкурсы.

С самых первых шагов гости окунулись в атмосферу большого пивного праздника. Вместе с экспертами компании они отправились в увлекательное путешествие в сердце пивоварен, чтобы разгадать секрет эталонного пива, производимого на «Балтике», и увидеть весь процесс производства: от варки сусла до розлива готовой продукции. Участники познакомились с современными технологиями и нюансами профессии пивовара, а также узнали, как создаются разнообразные сорта пива превосходного качества.

Гости виртуально посетили крупные дегустационные конкурсы Великобритании и Бельгии, триумфаторами которых стали сваренные на «Балтике» сорта. Например, безалкогольное пиво «Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное» стало золотым лауреатом в категории «Специальные сорта» на британском International Beer Challenge (Международная выставка пива), а классический лагер «Балтика 0» на Superior Taste Award (Премия за превосходный вкус) в Брюсселе получил золотую звезду и звание «Хороший вкус». Эти трофеи пополнили и без того богатую коллекцию брендов «Балтики», состоящую из более чем 670 наград российских и международных конкурсов.

Отметим, что «Балтика 0» - классический изотоник, который помогает быстро восстановиться после активных физических нагрузок. Бокал безалкогольного пива нормализует водный баланс и насыщает организм минеральными веществами. Именно поэтому многие именитые спортсмены-марафонцы по всему миру делают выбор в его пользу после беговых дистанций.

Иван, посетитель October beer festival - 2018 на заводе «Балтика-Хабаровск»: «Октоберфест в Германии закончился почти две недели назад — поэтому такой подарок от «Балтики», решившей продлить праздник, стал настоящим сюрпризом. Весь этот промышленный антураж, огромные пивоваренные танки, фотографии с красивой девушкой в баварском наряде скрасили мою субботу отличными впечатлениями и дали повод сделать сочную публикацию в Instagram. Думаю, после такой рецензии мои друзья тоже придут к вам на экскурсию. Спасибо за интересный опыт!»

Фотографии с October Beer Festival по всей России можно посмотреть на официальной странице компании «Балтика» ВКонтакте. Записаться на регулярные экскурсии по производству на заводах «Балтики» можно на сайте www.baltika.ru.

*Октябрьский фестиваль пива

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