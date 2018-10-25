2018-10-25T02:17:42+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 25 октября 2018 года: днем до +12, без осадков

Центр циклона переместился в Охотское море, а в вместе с этим и область осадков накрыла северные районы
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 25 октября 2018 года: днем до +12, без осадковПогода в Хабаровске на 25 октября 2018 года: днем до +12, без осадковФото: Элина ОГАНЕСЯН
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На юге сегодня дожди возьмут паузу. Температурный фон не самый высокий, но стоит сказать, что три года назад уже выпадал в это время снег в Хабаровске. Так что продолжаем наслаждаться продолжением бабьего лета.

В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +11+!3.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +10+12. Уровень Амура у краевого центра 51 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 3-5 см. Температура воды 8 градусов.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +11+!3.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 11-16 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +9+11.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +8+10. Уровень Амура у Города Юности 59 см.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +6+8.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер юго-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +7+9. Уровень Амура в устье реки 109 см.

В Охотске сильный осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-восточный 12-17 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +4+6.

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