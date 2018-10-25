Избитый и почти задушенный хабаровчанин погиб, захлебнувшись в воде

СЕГОДНЯ 03:26 2018-10-25T03:26:01+03:00

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Молодой хабаровчанин оказался в поле зрения хабаровских следователей. Парня обвиняют в убийстве приятеля, с котором он собирался починить лодочный мотор. За успех предстоящего дела мужчины выпили, и приступили к работе. Однако довести начатое до конца им не удалось — случилась ссора, которая позже переросла в драку.

- Мужчины смогли взять себя в руки и вскоре помирились. За это снова выпили, а потом отправились рыбачить на лодке. Гребли веслами и вскоре 29-летний фигурант стал замечать, что его 39-летний товарищ засыпает и поэтому не двигает веслами. Его это сильно взбесило и он решил проучить недотепу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Подозреваемый с помощью веревки стал душить потерпевшего, а когда увидел, что тот потерял сознание, просто вытолкнул мужчину в воду. От холода и влаги приятель очнулся и стал звать на помощь, отплывающего все дальше задержанного.

Фигурант дождался, пока товарищ утонет, а потом спокойно вернулся домой. Позже он объяснил следователям, что натворил дел исключительно потому что был пьян. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство», расследование которого сейчас продолжается. Подозреваемый находится под стражей.