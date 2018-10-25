2018-10-25T03:53:53+03:00
Происшествия

Хабаровский полицейский стал жертвой агрессивной продавщицы

Женщина напала на стража порядка, который пришел с проверкой
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровский полицейский стал жертвой агрессивной продавщицыХабаровский полицейский стал жертвой агрессивной продавщицыФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае на скамью подсудимых сядет продавщица, которую обвиняют в нападении на сотрудницу полиции. Страж порядка явился в торговый павильон с вполне определенной целью — проверить поступившее сообщение о том, что здесь незаконно реализую алкоголь.

- Женщина явно была недовольна законными действиями и требованиями сотрудницы полиции. Не желая им подчиняться, она всячески пыталась противостоять предстоящей процедуре проверки. Дело дошло до рукоприкладства — задержанная ударила стража порядка, причинив тем самым сильную физическую боль, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

Действия подсудимой расценили, как применении насилия в отношении представителя власти. Против продавщицы завели уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. За это преступление она может лишиться свободы на пять лет — это максимально возможное наказание. Участь женщины решит суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Биробиджанка чуть не умерла после нападения несовершеннолетнего уличного хулигана
Из-за неоплаченного штрафа комсомольчанин угодил за решетку
Матч «Амур» - «Нефтехимик» 24 октября: хабаровчане одержали уверенную победу
На поиски мужчины, пропавшего в Хабаровском крае, отправили вертолет
На улице Серышева в Хабаровске ограничили движение
Матч «СКА-Хабаровск» - «Балтика» 24 октября: обидная ничья
Избитый и почти задушенный хабаровчанин погиб, захлебнувшись в воде
Двое сельчан получили приговор за воровство радиаторов из дома под Хабаровском
Погода в Хабаровске на 25 октября 2018 года: днем до +12, без осадков
На «Балтике» отпраздновали юбилейный Oсtober Beer Festival
В Хабаровском крае рыбак задушил сонного приятеля, выбросил из лодки и ждал, пока тот утонет
Музыканты из Портленда дадут концерт в Хабаровске
Труп молодого сахалинца обнаружили под окнами жилого дома
Камчатский детоубийца просил суд поверить в его невиновность, но доказательства были против него
Прямое авиасообщение свяжет Камчатку и Южную Корею
Бывалый вор снова за решеткой из-за кражи кошелька у пассажирки автобуса
С Большого Шантара в Хабаровском крае тоннами вывозят металлолом
«Скиф» - колбаса из мяса
Пенсионер погиб, угодив под колеса грузовика в Хабаровске
Власти Хабаровского края собираются сотрудничать с китайской провинцией Гуандун
Бескомпромиссная хабаровчанка под надуманными предлогами мешала встречаться ребенку с родным отцом
В лесах Хабаровского края в районе реки Тауян пропал мужчина
Обнаженные женщины в рекламе снова не дают спокойно спать хабаровчанам
Хабаровская ярмарка выходного дня переезжает с улицы в торговый центр
На камчатской базе отдыха в бассейне нашли труп отдыхающего
Пожар рядом с коттеджным поселком под Хабаровском: огонь «пожирал» сухую траву