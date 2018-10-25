Хабаровский полицейский стал жертвой агрессивной продавщицы

СЕГОДНЯ 03:53 2018-10-25T03:53:53+03:00

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В Хабаровском крае на скамью подсудимых сядет продавщица, которую обвиняют в нападении на сотрудницу полиции. Страж порядка явился в торговый павильон с вполне определенной целью — проверить поступившее сообщение о том, что здесь незаконно реализую алкоголь.

- Женщина явно была недовольна законными действиями и требованиями сотрудницы полиции. Не желая им подчиняться, она всячески пыталась противостоять предстоящей процедуре проверки. Дело дошло до рукоприкладства — задержанная ударила стража порядка, причинив тем самым сильную физическую боль, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

Действия подсудимой расценили, как применении насилия в отношении представителя власти. Против продавщицы завели уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. За это преступление она может лишиться свободы на пять лет — это максимально возможное наказание. Участь женщины решит суд.