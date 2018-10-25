2018-10-25T04:25:43+03:00
Спорт

Матч «СКА-Хабаровск» - «Балтика» 24 октября: обидная ничья

Игра закончилась со счетом 1:1
Ольга КИВА
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Матч «СКА-Хабаровск» - «Балтика» 24 октября: обидная ничьяМатч «СКА-Хабаровск» - «Балтика» 24 октября: обидная ничьяФото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
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Вчера, 24 октября, игроки «СКА-Хабаровск» встретились в соперниками команды «Балктика». Матч прошел на стадионе имени Ленина и, увы, закончился обидной ничьей. После этой игры «армейцы» потеряли еще два очка.

- В первом тайме игроки «СКА-Хабаровск» оставались хозяевами поля, несмотря на все попытки соперников диктовать свои условия. Однако на пятой минуте после удара Григорьева примерно с 23 метров из центральной зоны, мяч коснулся головы Ивана Хомухи и чиркнул по перекладине ворот, уйдя на угловой. Через семь минуте у гостей была возможность воспользоваться ошибкой «армейцев», но они этого не сделали, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Второй тайм оказался более впечатляющим. Сначала гости защитики «Балтики» Таказов уложил в своей штрафной рвавшегося к воротам Евгения Кабаева и забил пенальти. Немного позже Дедечко с «точки» мощным ударом со звоном отправил мяч, но попал в перекладину. Забить мяч в ворота соперников удалось только на 71 минуте игры. Правда, гол случился после свистка арбитра. Гарбуз здорово исполнил «стандарт» справа, и оказавшийся расторопнее всех Зайцев отправил мяч в цель. За мгновение до этого противный «пузырь» угодил в руку Секульски. Судья Фролов гол не засчитал.

После этого «армейцы» разозлились и смогли отыграться. Константин Гарбуз со штрафного с правого фланга закрутил мяч к линии вратарской, который подхватил Иван Хомуха и отправил головой в дальний угол. Счет удалось сравнять – 1:1. Этот итог остался неизменными до конца игры.

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