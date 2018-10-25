2018-10-25T05:23:49+03:00
Общество

На улице Серышева в Хабаровске ограничили движение

Временные неудобства связаны со строительством водопроводного колодца
Ольга КИВА
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На улице Серышева в Хабаровске ограничили движение ФОТО: МУП "Водоканал"На улице Серышева в Хабаровске ограничили движение ФОТО: МУП "Водоканал"
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В центре Хабаровска автолюбителям будет немного сложно проехать. Речь идет об участке улицы Серышева, где сегодня, 25 октября началось строительство водопроводного колодца. Временные неудобства участникам дорожного движения придется потерпеть до 30 октября.

Как пояснили в МУП «Водоканал», предстоящие строительные работы придется проводить открытым способом. Для этого придется повредить часть дорожного покрытия и только поэтому пришлось ввести ограничение движения автотранспорта. Дорога будет закрыта частично, если быть точнее, то одна полоса в районе пересечения улиц Серышева и Герасимова по правой стороне. В этом направлении машины машины едут в сторону Амура.

Жителям города приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать информацию при планировании будущих поездок.

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