2018-10-25T05:23:14+03:00
Происшествия

На поиски мужчины, пропавшего в Хабаровском крае, отправили вертолет

Мужчину в последний раз видели 19 октября
Ольга КИВА
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На поиски мужчины, пропавшего в Хабаровском крае, отправили вертолетНа поиски мужчины, пропавшего в Хабаровском крае, отправили вертолетФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае продолжаются поиски пропавшего в районе реки Тауян мужчины. В последний раз его видела жена. С ее слов известно, что утром 19 октября он ушел на территорию квартала 133 Уликанского лесничества и пропал. Об инциденте в Центр управления в кризисных ситуациях сообщилии местные полицейские. Они же попросили помощи в поисках 36-летнего мужчины.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС Хабаровского края сообщали о том, что на место происшествия прибыли спасатели поисково-спасательного подразделения Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда из Биробиджана. На данный момент они уже обследовали порядка 10 квадратных километров лесного массива. Увы, наземные поиски не увенчались успехом.

Сегодня утром, 25 октября на поиски мужчины в Хабаровский район отправился самолет. На борту воздушного судна находятся семь спасателей и два сотрудника следственных органов.

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