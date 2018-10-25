Матч «Амур» - «Нефтехимик» 24 октября: хабаровчане одержали уверенную победу

СЕГОДНЯ 05:29 2018-10-25T05:29:13+03:00

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В Хабаровске в среду, 24 октября вечером на домашнем льду «Платинум арены» «Амур» принимал гостей из Нижнекамска. Сказать, что это была зрелищная игра, означает не сказать ничего. «Тигры» продемонстрировали, что у них есть настоящий волевой характер. В первые 10 минут матча хабаровчане играли вяло и даже пропустили одну шайбу, но потом сравняли счет и словно проснулись, но лишь к третьему периоду.

Во втором периоде гости сильно давили на «тигров», не давая даже выйти из своей зоны. Это было ожидаемо, но натиск привел к голу в ворота Аликина. После этого хабаровчане создали три опасных момента, но реализовать не смогли ни один из них.

Заключительный период поразил даже самых преданных болельщиков. На 25 секунде после начала игры Александр Горшков реализует большинство и сравнивает счет.

- В середине периода Файзуллин и Руденков разыгрывают изящную двухходовку и «Амур» выходит вперед. Проходит три минуты – Влад Ушенин вколачивает шайбу в сетку и набирает сотое очко в КХЛ, - рассказывают о матче в пресс-службе ХК «Амур».

Почти комфортный для игры счет, но Полашек из «Нефтехимика» сокращает разрыв, используя двойное удаление Зогорны. Но выйдя со скамейки штрафников, чех быстро исправил ситуацию, снова увеличив разрыв до двух шайб. В итоге хабровчане победили со счетом 5:3. Этот период стал самым забивным для «тигров» с января 2016 года.