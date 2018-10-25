2018-10-25T05:47:56+03:00
Общество

Из-за неоплаченного штрафа комсомольчанин угодил за решетку

Мужчину уверял, что не заплатил по уважительным причинам, но подтвердить свои слова документально не смог
Ольга КИВА
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Из-за неоплаченного штрафа комсомольчанин угодил за решеткуИз-за неоплаченного штрафа комсомольчанин угодил за решеткуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель города Юности оказался за решеткой из-за неоплаченного штрафа. Мужчину обязали заплатить в казну в две тысячи рублей, но он, видимо, решил, что это делать не обязательно. Он просто игнорировал требования приставов и упорно отказывался выполнять свое обязательство. Тогда приставы использовали еще один метод воздействия — арестовали должника.

- Мужчину вызвали на прием. Во время встречи с приставом комсомольчанин пояснил, что он не мог оплатить штраф по уважительным причнам. Однако документально свои слова фигурант не смог, - рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов Хабаровского края и ЕАО.

Как результат, должник угодил за решетку на сутки. Срок, конечно, не большой, но иногда даже одного дня, проведенного за решеткой, достаточно, чтобы фигурант осознал всю серьезность своего положения. При этом специалисты отмечают, что наказания в виде ареста не освобождает должника от оплаты ранее назначенного административного штрафа.

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