2018-10-25T06:22:51+03:00
Происшествия

Биробиджанка чуть не умерла после нападения несовершеннолетнего уличного хулигана

Очевидцы видели, как парень накинулся на женщину и поранил ее в шею
Ольга КИВА
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Биробиджанка чуть не умерла после нападения несовершеннолетнего уличного хулиганаБиробиджанка чуть не умерла после нападения несовершеннолетнего уличного хулиганаФото: Иван ВИСЛОВ
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В Биробиджане пройдет суд над подростком, которого обвиняют в хулиганстве и покушении на убийство. Происшествие случилось в апреле этого года. По версии следствия, молодой человек выпил горячительный напиток и пошел гулять по городу. На улице Миллера он ни с того ни с сего накинулся на незнакомую женщину и ударил ее в шею острым металлическим предметом.

- После нападения 17-летний фигурант попытался убежать, но смутьяна задержали. При этом остановили злоумышленника очевидцы происшествия до приезда полицейских, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Ранение для женщины могло закончится гибелью. Для пострадавшей вызвали скорую помощь и, к счастью, врачи подоспели, как нельзя вовремя - потерпевшая выжила. Против задержанного завели уголовное дело, расследование которого на данный ммоент закончилось. Материалы передали в суд на рассмотрение.

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