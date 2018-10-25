Биробиджанка чуть не умерла после нападения несовершеннолетнего уличного хулигана
В Биробиджане пройдет суд над подростком, которого обвиняют в хулиганстве и покушении на убийство. Происшествие случилось в апреле этого года. По версии следствия, молодой человек выпил горячительный напиток и пошел гулять по городу. На улице Миллера он ни с того ни с сего накинулся на незнакомую женщину и ударил ее в шею острым металлическим предметом.
- После нападения 17-летний фигурант попытался убежать, но смутьяна задержали. При этом остановили злоумышленника очевидцы происшествия до приезда полицейских, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.
Ранение для женщины могло закончится гибелью. Для пострадавшей вызвали скорую помощь и, к счастью, врачи подоспели, как нельзя вовремя - потерпевшая выжила. Против задержанного завели уголовное дело, расследование которого на данный ммоент закончилось. Материалы передали в суд на рассмотрение.