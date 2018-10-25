Камчатский детоубийца расправился с четвертым ребенком своей сожительницы

СЕГОДНЯ 06:53 2018-10-25T06:53:15+03:00

Во время следствия выяснилось, что у женщины есть еще три ребенка

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На Камчатке не утихают страсти по поводу дела детоубийцы из села Тигиль. Мужчина хотел спать, а четырехмесячная малышка ему мешала. Девочка громко кричала, потому что была голодная. Мужчина не придумал ничего лучше, как успокоить ребенка, ударив его головой о деревянную спинку кровати. За убийство младенца мужчину осудили на 16 лет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края, когда отец хладнокровно расправлялся с малышкой, мать в это время пьянствовала у своих знакомых. Как выяснилось позже, женщина стоит на учете у врача нарколога с диагнозом «Хронический алкоголизм». Из-за этого ее уже ограничили в родительских правах в отношении двух детей пяти и восьми лет. Еще один ее ребенок учится в школе -интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. Погибшая девочка — это четвертый рожденный ею малыш.

На нерадивую мать завели уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Расследование уже закончилось. Сейчас материалы находятся в прокуратуре Тигильского района на проверке.