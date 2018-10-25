2018-10-25T08:35:07+03:00
Общество

В Хабаровском крае отобрали 10 имен для аэропорта «Новый»

Жители региона уже начали голосовать за самый подходящий вариант
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае отобрали 10 имен для аэропорта «Новый» ФОТО: Министерство по развитию Дальнего ВостокаВ Хабаровском крае отобрали 10 имен для аэропорта «Новый» ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока
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В Хабаровском крае подготовили список потенциальных имен для аэропорта «Новый». В него вошли 10 вариантов, среди которых генерал-губернатор Восточной Сибири граф Муравьев-Амурский, землепроходец Ерофей Хабаров, адмирал Геннадий Невельской, летчик Борис Езерский, маршал Александр Василевский, Герой России Максим Пассар, участник экспедиций Арсеньева Дерсу Узала, писатель и краевед Всеволод Сысоев, советский ученый и авиаконструктор Андрей Туполев и полярный летчик Илья Мазурук.

- Жители региона сами выберут подходящий вариант. Для этого волонтеры будут проводить опросы в аэропорту, вузах, торгово-развлекательных центрах и на привокзальной площади. Ответы от хабаровчан будут принимать по электронной почте o.p.apparat@adm.khv.ru или по телефону (4212) 46-18-78. Еще один вариант — проголосовать на официальном сайте великиеимена.рф, - говорится в сообщении на сайте правительства края.

В итоге предварительного опроса список имен для аэропорта сократится до трех вариантов. Далее с 8 по 30 ноября пройдет интернет-голосование, вариант, набравший наибольшее количество голосов, объявят 5 декабря.

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