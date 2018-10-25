Под Хабаровском обнаружили и обезвредили группу условных диверсантов

СЕГОДНЯ 07:58 2018-10-25T07:59:35+03:00

Во время учений военные опробовали технику, недавно поступившую на вооружение

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Под Хабаровском прошло тактико-специальное учение, во время которого военные продемонстрировали свои способности в обнаружении и ликвидации диверсантов. Тренировка прошла на одном из полигонов. Во время учений задействовали приборы ТПН-НДО, которые недавно поступили на вооружение соединения специального назначения Восточного военного округа.

- Перед бойцами стояла задача обнаружить условных диверсантов, забравшихся в заброшенное здание и ликвидировать их. Пробирались военнослужащие к постройке под прикрытием новейших бронированных автомобилей «Тайфун». Сначала участники тренировки ликвидировали засаду, а потом блокировали и уничтожили обнаруженных диверсантов, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Во время учения бойцам пришлось распознавать разные цели. Одни были расположены на открытой местности, другие замаскированы при помощи приборов разведки. Задания также были связаны с десантированием из транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».