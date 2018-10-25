Под Хабаровском обнаружили и обезвредили группу условных диверсантов
Под Хабаровском прошло тактико-специальное учение, во время которого военные продемонстрировали свои способности в обнаружении и ликвидации диверсантов. Тренировка прошла на одном из полигонов. Во время учений задействовали приборы ТПН-НДО, которые недавно поступили на вооружение соединения специального назначения Восточного военного округа.
- Перед бойцами стояла задача обнаружить условных диверсантов, забравшихся в заброшенное здание и ликвидировать их. Пробирались военнослужащие к постройке под прикрытием новейших бронированных автомобилей «Тайфун». Сначала участники тренировки ликвидировали засаду, а потом блокировали и уничтожили обнаруженных диверсантов, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.
Во время учения бойцам пришлось распознавать разные цели. Одни были расположены на открытой местности, другие замаскированы при помощи приборов разведки. Задания также были связаны с десантированием из транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».