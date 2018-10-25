2018-10-25T08:28:31+03:00
Происшествия

Хабаровчанин попался с ворованным дизельным топливом

Горючую жидкость фигурант сливал с локомотива на станции Новый Ургал
Ольга КИВА
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Хабаровчанин попался с ворованным дизельным топливомХабаровчанин попался с ворованным дизельным топливомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Хабаровского края попался на краже топлива. Его задержали с поличным, когда он методично сливал «горючку» в пластиковые канистры. По версии следствия, 31-летний задержанный планировал присвоить себе 180 литров дизельного топлива. Зачем ему столько, пока выясняют дознаватели.

- У фигуранта могло бы получиться довести до конца начатое, если бы не транспортные полицейские. Правоохранители оказались, что называется в удачное время в подходящем месте. Мужчина уже успел наполнить принесенные с собой емкости, с ними-то его и поймали, - прокомментировали в пресс-службе УТМВД России по ДФО.

Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Кража», расследование которого сейчас продолжается. За совершенное преступление фигуранту грозит лишение свободы на срок до двух лет. Окончательное наказание назначит суд.

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