СЕГОДНЯ 08:53 2018-10-25T08:53:41+03:00

В холодильнике у сахалинца нашли куриные яйца и наркотики Фото: УМВД России по Сахалинской области

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К жителю Сахалина нагрянули полицейские с обыском. Эти гости пришли к нему не случайно. Мужчину подозревали в незаконном хранении и сбыте наркотиков и как оказалось не напрасно. Гашишное масло фигурант хранил в холодильнике вместе с продуктами питания.

- На задержанного вышли благодаря показаниям его же клиентов. У них нашли свертки с вязким веществом темного цвета. Эксперты подтвердили, что это гашишное масло, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Покупатели рассказали, как найти поставщика, и в течение суток его задержали. При обыске у него нашли шприц с наркотиком, который злоумышленник хранил в холодильнике, чтобы потом продать. По оценкам специалистов, объем найденного наркотического вещества составил 1,38 грамма.

Задержанного задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.