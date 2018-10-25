В холодильнике у сахалинца нашли куриные яйца и наркотики
К жителю Сахалина нагрянули полицейские с обыском. Эти гости пришли к нему не случайно. Мужчину подозревали в незаконном хранении и сбыте наркотиков и как оказалось не напрасно. Гашишное масло фигурант хранил в холодильнике вместе с продуктами питания.
- На задержанного вышли благодаря показаниям его же клиентов. У них нашли свертки с вязким веществом темного цвета. Эксперты подтвердили, что это гашишное масло, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Покупатели рассказали, как найти поставщика, и в течение суток его задержали. При обыске у него нашли шприц с наркотиком, который злоумышленник хранил в холодильнике, чтобы потом продать. По оценкам специалистов, объем найденного наркотического вещества составил 1,38 грамма.
Задержанного задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.