2018-10-25T09:30:09+03:00
Происшествия

Хабаровчанин выращивал в цветочной клумбе запрещенный мак

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет тюрьмы
Ольга КИВА
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Хабаровчанин выращивал в цветочной клумбе запрещенный макХабаровчанин выращивал в цветочной клумбе запрещенный макФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Комсомольского района оказался в поле зрения правоохранителей, когда на его участке нашли мак. Наркосодержащее растение относится к категории запрещенных. Культивировать его запрещен по закону. Однако неоднократно судимого 39-летнего фигуранта это нисколько не смутило.

- Незаконные посадки обнаружили на территории его частного дома. Растение он посадил в цветочной клумбе. Во время осмотра территории полицейские насчитали 21 куст, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанный рассказал, что выращивал наркосодержащее растение исключительно для себя. Против задержанного возбудили уголовное дело, расследование которого уже закончилось. Материалы сейчас находятся в суде. За культивацию мака хабаровчанин может угодить в тюрьму на срок до двух лет. Окончательное решение примет суд. До вынесения приговора обвиняемого отпустили на волю, взяв с него обязательства о явке.

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