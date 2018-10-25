Хабаровчанин выращивал в цветочной клумбе запрещенный мак
Житель Комсомольского района оказался в поле зрения правоохранителей, когда на его участке нашли мак. Наркосодержащее растение относится к категории запрещенных. Культивировать его запрещен по закону. Однако неоднократно судимого 39-летнего фигуранта это нисколько не смутило.
- Незаконные посадки обнаружили на территории его частного дома. Растение он посадил в цветочной клумбе. Во время осмотра территории полицейские насчитали 21 куст, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Задержанный рассказал, что выращивал наркосодержащее растение исключительно для себя. Против задержанного возбудили уголовное дело, расследование которого уже закончилось. Материалы сейчас находятся в суде. За культивацию мака хабаровчанин может угодить в тюрьму на срок до двух лет. Окончательное решение примет суд. До вынесения приговора обвиняемого отпустили на волю, взяв с него обязательства о явке.