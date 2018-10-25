На Камчатке покупатель и продавщица оказались подозреваемыми в одном уголовном деле

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-25T09:58:11+03:00

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За помощью к полицейским обратился предприниматель из краевой столицы. Мужчина обнаружил недостачу, а потом по водеозаписям с камер наблюдения выяснил, что его продавщица неправильно рассчитала покупателя. Он просил разобраться правоохранителей в ситуации, что они и сделали.

- Женщина действительно неправильно рассчитала покупателя. Он протянул ей сто рублей, а она ему — больше трех тысяч. В свое оправдание фигурантка заявила, что перепутала сторублевую купюру с пятитысячной, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Петропавловску-Камчатскому.

Как выяснилось позже, покупать и продавщица были знакомы. Они заранее договорились о краже. К слову, сообщник имеет судимости. На свободу он вышел в декабре прошлого года и за время вольной жизни уже успел обчистить 10 магазинов. Его подельница вышла из тюрьмы в августе этого года. Она видела за кражу и мошенничество.

Против фигурантов возбудили уголовные дела по статье «Кража». Сейчас задержанные арестованы.