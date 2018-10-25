2018-10-25T09:58:11+03:00
Происшествия

На Камчатке покупатель и продавщица оказались подозреваемыми в одном уголовном деле

У обоих было богатое криминальное прошлое
Ольга КИВА
Поделиться:
На Камчатке покупатель и продавщица оказались подозреваемыми в одном уголовном делеНа Камчатке покупатель и продавщица оказались подозреваемыми в одном уголовном делеФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

За помощью к полицейским обратился предприниматель из краевой столицы. Мужчина обнаружил недостачу, а потом по водеозаписям с камер наблюдения выяснил, что его продавщица неправильно рассчитала покупателя. Он просил разобраться правоохранителей в ситуации, что они и сделали.

- Женщина действительно неправильно рассчитала покупателя. Он протянул ей сто рублей, а она ему — больше трех тысяч. В свое оправдание фигурантка заявила, что перепутала сторублевую купюру с пятитысячной, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Петропавловску-Камчатскому.

Как выяснилось позже, покупать и продавщица были знакомы. Они заранее договорились о краже. К слову, сообщник имеет судимости. На свободу он вышел в декабре прошлого года и за время вольной жизни уже успел обчистить 10 магазинов. Его подельница вышла из тюрьмы в августе этого года. Она видела за кражу и мошенничество.

Против фигурантов возбудили уголовные дела по статье «Кража». Сейчас задержанные арестованы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вторую очередь реконструкции парка «Динамо» в Хабаровске выполнили почти на половину
Хабаровчане стали меньше платить за электроэнергию
Хабаровчанин выращивал в цветочной клумбе запрещенный мак
В холодильнике у сахалинца нашли куриные яйца и наркотики
Хабаровчанин попался с ворованным дизельным топливом
Под Хабаровском обнаружили и обезвредили группу условных диверсантов
В Хабаровском крае отобрали 10 имен для аэропорта «Новый»
Камчатский детоубийца расправился с четвертым ребенком своей сожительницы
Биробиджанка чуть не умерла после нападения несовершеннолетнего уличного хулигана
Из-за неоплаченного штрафа комсомольчанин угодил за решетку
Матч «Амур» - «Нефтехимик» 24 октября: хабаровчане одержали уверенную победу
На поиски мужчины, пропавшего в Хабаровском крае, отправили вертолет
На улице Серышева в Хабаровске ограничили движение
Матч «СКА-Хабаровск» - «Балтика» 24 октября: обидная ничья
Хабаровский полицейский стал жертвой агрессивной продавщицы