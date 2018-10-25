2018-10-25T11:02:46+03:00
Общество

Вторую очередь реконструкции парка «Динамо» в Хабаровске выполнили почти на половину

Здесь уже появились велосипедные дорожки и зона для воркаута
Ольга КИВА
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Вторую очередь реконструкции парка «Динамо» в Хабаровске выполнили почти на половинуВторую очередь реконструкции парка «Динамо» в Хабаровске выполнили почти на половинуФото: Администрация Хабаровска
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В краевой столице полным ходом идет вторая очередь реконструкции парка «Динамо». По оценкам специалистов, они выполнены на 45 процентов. На парковой территории уже появились велосипедные дорожки и зона для воркаута, идет подготовка площадки скейт-парка.

- До начала следующей недели выполним весь объем работ по асфальтированию. По плану нужно освоить больше тысячи квадратных метров, на данный момент освоили только треть, - проинформировал Виталий Блоцкий, директор МКУ «Служба заказчика».

Сейчас строители обустраивают пешеходные дорожки, смотровые зоны и площадки для заезда в парк с улицы Дикопольцева. На следующей неделе будут устанавливать водопропускную систему.

На вторую очередь реконструкции парка запланировали 45 миллионов рублей, однако подрядчик, выигравший конкурс, пообещал выполнить все работы за 40 миллионов рублей. По условиям контракта, строители должны сдать территорию 25 декабря.

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