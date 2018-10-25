2018-10-25T10:24:16+03:00
Общество

Хабаровчане стали меньше платить за электроэнергию

Платежи сократились у жильцов в домах на улицах Воровского и Гагарина
Ольга КИВА
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Хабаровчане стали меньше платить за электроэнергиюХабаровчане стали меньше платить за электроэнергиюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители Хабаровска опробовали цифровые технологии, позволяющие сократить расходы на электроэнергию. Первыми установили автоматизированную информационно-измерительную систему учета электроэнергии жильцы домов на улицах Воровского и Гагарина. «Умные счетчики» также монтируют еще в трех домах поселка Горького.

- Один из приборов установили пятиэтажном доме №1-б на улице Гагарина. Благодаря ему расходы на ОДН в снизились в два с половиной раза, - говорится в сообщении на сайте правительства края.

Приборы учета электроэнергии нового поколения позволяют не только экономнее расходовать электроэнергию на общедомовые нужды, но и удаленно отслеживать потребление ресурсов, как общим имуществом, так и в каждой квартире индивидуально. Еще с помощью системы можно дистанционно управлять нагрузкой на сеть, включать и отключать электроэнергию по мере необходимости, в том числе должникам, а также в случае экстренных ситуаций.

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