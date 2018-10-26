2018-10-26T02:37:22+03:00
Происшествия

Квартиры для малоимущих в Хабаровском крае достались более обеспеченным людям

По версии следствия, здесь не обошлись без помощи главы Восточного сельского поселения
Ольга КИВА
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Квартиры для малоимущих в Хабаровском крае достались более обеспеченным людямКвартиры для малоимущих в Хабаровском крае достались более обеспеченным людямФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Хабаровском крае пройдет суд над главой Восточного сельского поселения, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, 58-летний мужчина, занимая руководящий пост, раздавал квартиры кому попало, но только не малоимущим.

- Задержанный знал, что помещения предоставляются по договорам социального найма исключительно тем, кого признали нуждающимися в жилых помещениях. Однако 14 муниципальных квартир он раздал людям, которых не было в списках на получение жилья. Фигурант незаконно распределял жилплощадь три года, с августа 2013 по декабрь 2016 года, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Когда счастливые обладатели квартир получали документы, жилплощадь выбывала из фонда муниципальной собственности. Стоимость незаконно розданного жилья в общей сложности оценивают в 18 миллионов рублей.

Против задержанного завели уголовное дело, расследование которого уже закончилось. Материалы передали в суд на рассмотрение. Во время следствия подозреваемый свою вину не признал.

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