2018-10-26T03:03:34+03:00
Общество

В Хабаровском крае решают, как удобнее рассчитываться с льготниками

Деньги за проезд в общественном транспорте предлагают выдавать наличными или перечислять их на транспортную карту
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае решают, как удобнее рассчитываться с льготникамиВ Хабаровском крае решают, как удобнее рассчитываться с льготникамиФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае обсудили вопрос льгот на проезд в общественном транспорте. На сей раз чиновники выясняли, как лучше рассчитываться с населением – выдавать деньги наличными или перечислять их на транспортную карту.

- Сейчас право на бесплатный проезд есть у 360 тысяч жителей региона. До 1 ноября 2015 года льготникам выдавали единый проездной билет и им пользовались только 109 тысяч человек, - сообщила Светлана Петухова, исполняющий обязанности министра социальной защиты населения Хабаровского края.

После 1 ноября 2015 года появилась другая мера социальной поддержки – единовременная денежная выплата. На данный момент ее размер составляет 720-1020 рублей в месяц. В ближайшее время в краевых министерствах финансов, соцзащиты, промышленности и транспорта проработают варианты выплаты этих денег льготникам. Положение о бесплатном проезде для льготных категорий граждан вступит в силу с 1 января 2019 года.

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