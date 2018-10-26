2018-10-26T03:29:01+03:00
Здоровье

Вакцинацию от гриппа прошли почти 100 процентов жителей Хабаровского края

Прививочная кампания закончится 1 ноября
Ольга КИВА
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Вакцинацию от гриппа прошли почти 100 процентов жителей Хабаровского краяВакцинацию от гриппа прошли почти 100 процентов жителей Хабаровского краяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Хабаровском крае привили от гриппа почти 97 процентов населения. По последним данным, вакцинацию прошли больше 600 тысяч человек, из них больше 150 тысяч детей. Те, кто еще не успел пройти процедуру, еще могут успеть это сделать. До 1 ноября нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, а также в медицинские кабинеты на рабочем месте, в детских садах, школах, вузах и ссузах.

- Особое внимание уделяют иммунизации жителей края, входящих в группы риска. К ним относятся работники образовательных и медицинских учреждений, а также жилищно-коммунальной и социальной сферы, птице- и свинофабрик, люди старше трудоспособного возраста, дети, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями и студенты, - говорится в сообщении на сайте правительства края.

Специалисты краевого министерства здравоохранения отмечают, что заболеваемость острыми вирусными респираторными заболеваниями в регионе снизилась. Так, в период с 15 по 21 октября, количество обратившихся пациентов сократилось на 8,6 процентов по сравнению с предыдущей неделей.

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