СЕГОДНЯ 03:51 2018-10-26T03:51:58+03:00

В Хабаровском крае пропавшего в районе реки Тауян мужчину еще не нашли Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Хабаровском крае продолжают искать 36-летнего мужчину пропавшего на территории квартала 133 Уликанского лесничества в районе реки Тауян. Со слов его жены известно, что утром 19 октября он ушел из дома, после этого его никто не видел. За помощью к спасателям обратились местные полицейские четыре дня спустя.

- Сразу после получения сообщения на поиски пропавшего отправилась группа спасателей. Они вместе с местными полицейскими обследовали 10 квадратных километров территории, но ничего не смогли найти. Вчера, 25 октября, на помощь искателям отправился вертолет. Лесной массив площадью 600 квадратных километров осмотрели с воздуха, но, увы, опять безрезультатно – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Поисковая группа с воздуха обследовала местность в районе поселка Кукан, а также зону в 20 километров от места заготовки древесины, где предположительно мог находиться пропавший, прочесали территорию в сторону поселка Победа. НА данный момент поиски продолжаются.