2018-10-26T04:30:43+03:00
Происшествия

Пожар в частных домах в Хабаровске: огонь бушевал на улице Моховой

Среди погорельцев семьи с детьми
Ольга КИВА
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Пожар в частных домах в Хабаровске: огонь бушевал на улице МоховойПожар в частных домах в Хабаровске: огонь бушевал на улице МоховойФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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На улице Моховой в Хабаровске горел частный дом. Происшествие случилось в ночь с 25 на 26 октября. Дежурный пожарно-спасательной службы принял сообщение в 3:35. Звонивший рассказал, что пламенем объята одна постройка. Однако прибывшим на место происшествия огнеборцам пришлось тушить два дома. Из-за сильных порывов ветра пламя быстро перекинулось на другие строения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пострадавшие самостоятельно выбрались на улицу, поэтому никто не пострадал. Огнеборцам понадобилось почти шесть часов, чтобы усмирить огненную стихию. Задача осложнялась погодными условиями. Ветер, как назло, помогал пламени охватывать все большие территории. Несмотря на это пожар удалось потушить.

Предварительно известно, что возгорание случилось в дома, где жила многодетная семья. Их соседи – тоже молодая семья, но с двумя детьми. Сейчас потерпевшие разместились у родственников и друзей.

Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России в настоящее время проводят проверку.

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