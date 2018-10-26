Холодную воду отключат в Хабаровске 27 октября

СЕГОДНЯ 04:56 2018-10-26T04:56:25+03:00

Временные неудобства связаны с ремонтными работами на водопроводе, расположенном на улице Прогрессивной

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Некоторые дома в Индустриальном районе Хабаровска останутся без холодной воды. Отключение планируют на 27 октября в связи с ремонтными работами на водопроводе. В этот день рабочие выполнят переврезку нового водовода и врезку затвора диаметром 500 миллиметров на улице Прогрессивной. Это необходимо сделать, чтобы повысить надёжность водоснабжения детской краевой клинической больницы имени Пиотровича.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал», Без холодной воды останутся дома на улице Краснореченской № 32, 34, 34а, 36, улице Прогрессивной №7,9,11,13,15,19,21,23,25,27,29, 6 (детская больница им. Пиотровича), улице Кутузова, №3, 3а, улице Герцена №8а, улице Ворошилова №11, 13, 13а.

Горожан просят отнестись с пониманием к ситуации и сделать запас питьевой воды на день. Водоснабжения не будет с 8:00 до 24:00. Также будет организован подвоз воды автоцистернами.