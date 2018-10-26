2018-10-26T05:22:24+03:00
Происшествия

Хабаровчанин заставил полицейских искать якобы угнанное авто

На самом деле мужчина хотел найти арендатора свое машины, который перестал платить деньги
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровчанин заставил полицейских искать якобы угнанное автоХабаровчанин заставил полицейских искать якобы угнанное автоФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Хабаровские полицейские расследовали угон автомобиля, который на самом деле никто не угонял. Житель краевой столицы заявил, что машина была припаркована во дворе дома, а потом непонятным образом исчезла. Оперативники проверили записи с видеокамер и узнали, что никакой машины во дворе не было, да и соседи не припомнят, когда пострадавший в последний раз ее там оставлял.

- Логично было бы предположить, что заявитель соврал, но зачем? Как выяснилось позже, никто у него машину не угонял. Он сам ее отдал приятелю в аренду. До поры до времени последний исправно платил за прокат авто, а потом перестал, - рассказали в пресс-службе правительства УМВД России по Хабаровскому краю.

Арендатор избегал встреч, не отвечал на телефонные звонки. Вот тогда то и решил владелец машины обвинить его в угоне. Приятеля полицейские, конечно, нашли, но в итоге фигурантом уголовного дела стал сам заявитель. Его обвинили в ложном доносе и завели уголовное дело. Максимально возможно наказание за это преступление – лишение свободы на срок до трех лет. Пока идет расследование с задержанного взяли обязательство о явке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аэропорт Хабаровска переходит на «зимнее время»
Хабаровская молодежь училась зарабатывать деньги и решала, как жить дальше
Комсомольчан обеспечили природным газом
Холодную воду отключат в Хабаровске 27 октября
Пожар в частных домах в Хабаровске: огонь бушевал на улице Моховой
В Хабаровском крае пропавшего в районе реки Тауян мужчину еще не нашли
Вакцинацию от гриппа прошли почти 100 процентов жителей Хабаровского края
В Хабаровском крае решают, как удобнее рассчитываться с льготниками
Квартиры для малоимущих в Хабаровском крае достались более обеспеченным людям
Погода в Хабаровске на 26 октября 2018 года: днем до +13 градусов, дождь
Вторую очередь реконструкции парка «Динамо» в Хабаровске выполнили почти на половину
Хабаровчане стали меньше платить за электроэнергию
На Камчатке покупатель и продавщица оказались подозреваемыми в одном уголовном деле
Хабаровчанин выращивал в цветочной клумбе запрещенный мак
В холодильнике у сахалинца нашли куриные яйца и наркотики
Хабаровчанин попался с ворованным дизельным топливом
Под Хабаровском обнаружили и обезвредили группу условных диверсантов
В Хабаровском крае отобрали 10 имен для аэропорта «Новый»
Камчатский детоубийца расправился с четвертым ребенком своей сожительницы
Биробиджанка чуть не умерла после нападения несовершеннолетнего уличного хулигана
Из-за неоплаченного штрафа комсомольчанин угодил за решетку
Матч «Амур» - «Нефтехимик» 24 октября: хабаровчане одержали уверенную победу
На поиски мужчины, пропавшего в Хабаровском крае, отправили вертолет
На улице Серышева в Хабаровске ограничили движение
Матч «СКА-Хабаровск» - «Балтика» 24 октября: обидная ничья
Хабаровский полицейский стал жертвой агрессивной продавщицы