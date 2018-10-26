Хабаровчанин заставил полицейских искать якобы угнанное авто

СЕГОДНЯ 05:22 2018-10-26T05:22:24+03:00

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Хабаровские полицейские расследовали угон автомобиля, который на самом деле никто не угонял. Житель краевой столицы заявил, что машина была припаркована во дворе дома, а потом непонятным образом исчезла. Оперативники проверили записи с видеокамер и узнали, что никакой машины во дворе не было, да и соседи не припомнят, когда пострадавший в последний раз ее там оставлял.

- Логично было бы предположить, что заявитель соврал, но зачем? Как выяснилось позже, никто у него машину не угонял. Он сам ее отдал приятелю в аренду. До поры до времени последний исправно платил за прокат авто, а потом перестал, - рассказали в пресс-службе правительства УМВД России по Хабаровскому краю.

Арендатор избегал встреч, не отвечал на телефонные звонки. Вот тогда то и решил владелец машины обвинить его в угоне. Приятеля полицейские, конечно, нашли, но в итоге фигурантом уголовного дела стал сам заявитель. Его обвинили в ложном доносе и завели уголовное дело. Максимально возможно наказание за это преступление – лишение свободы на срок до трех лет. Пока идет расследование с задержанного взяли обязательство о явке.