Комсомольчан обеспечили природным газом

СЕГОДНЯ 05:56 2018-10-26T05:56:32+03:00

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В микрорайоне Менделеева города Комсомольска-на-Амуре закончилось строительство газопроводов и газорпспределительных установок. Это оборудование предназначено для подачи сжиженного природного газа в местные многоквартирники. По предварительно информации, первые порции голубого топлива горожане получат уже 29 октября.

Как сообщили в администрации города Юности, природным газом обеспечат многоквартирные дома №6, 6/2, 6/3, 16, 16/2, 17, 21 на улице Зейской, №45 и 45/2 на улице Рабочей, №30 на Восточном шоссе. Также голубое топливо начнут поставлять в дом №14 на Индустриальном шоссе, №3 и 7 на Хорпинском шоссе. Сейчас идет работа по заключению договоро на поставку газа.

К жильцам вышеперечисленных домов обращаются с просьбой обеспечить доступ работников газораспределительной компании к внутриквартирному газовому оборудованию. Специалисты выполнят работы по подключению плит к природному газу.