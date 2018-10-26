2018-10-26T06:31:24+03:00
Общество

Хабаровская молодежь училась зарабатывать деньги и решала, как жить дальше

Насущные вопросы молодые люди решали во время Городского молодежного форума
Ольга КИВА
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Хабаровская молодежь училась зарабатывать деньги и решала, как жить дальше ФОТО: Комитет по молодежной политике правительства Хабаровского краяХабаровская молодежь училась зарабатывать деньги и решала, как жить дальше ФОТО: Комитет по молодежной политике правительства Хабаровского края
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В Хабаровске с 19 по 21 октября прошел Городской молодежный форум, который объединил порядка 200 человек. Активная молодежь активно включилась в работу и довольно живо обсуждала, как дальше жить, ставила вполне конкретные задачи и училась их решать.

- В рамках форума молодые люди обсуждали программы развития государственной молодежной политики в регионе, участвовали в творческих, спортивных и игровых мероприятиях, учились в игровой форме зарабатывать деньги, - рассказали в комитете по молодежной политике правительства Хабаровского края.

В конце форма поздравили самую активную команду, заработавшую много денег. Больше всех смогли заработать молодые люди из Центрального района. Им вручили переходящий кубок от Железнодорожного района. Гости мероприятия также презентовали свои предложения для районных планов мероприятий.

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