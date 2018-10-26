Аэропорт Хабаровска переходит на «зимнее время»

СЕГОДНЯ 07:39 2018-10-26T07:39:01+03:00

В осенне-зимнем расписании самолеты из краевого центра будут летать по более 40 направлениям

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Зимняя навигация по небу стартует с 28 октября и будет действовать вплоть до 30 марта следующего года. Количество авиасообщения Хабаровск -Москва увеличится. По сравнению с прошлым годом, рейсов станет больше на один, следовательно в столицу можно будет слетать 16 раз в неделю. Приземлится воздушное судно в Шереметьево.

Отметим, что маршруты внутри страны не поменяют расписание. В Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Иркутск и Читу можно будет летать с такой же периодичностью.

- Традиционно широко в зимнем расписании аэропорта Хабаровск представлены региональные маршруты внутри ДФО и Хабаровского края – Владивосток, Южно-Сахалинск, Магадан, Якутия, Петропавловск-Камчатский, Николаевск- и Комсомольск-на-Амуре. При этом на ряде направлений произойдет увеличение частотности полетов, - отмечают в пресс-службе Хабаровского аэропорта.

Некоторые авиакомпании начнут летать в Благовещенск по два раза в неделю, в летнем расписании такого направления и вовсе не было.

Более того, увеличится и количество перелетов за границу: Сеул, Токио, Санью и Харбин.

С подробным расписанием рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» вы можете ознакомиться на сайте аэропорта краевого центра.