2018-10-26T08:24:16+03:00
Общество

«Мы людей на улице не оставим»: Губернатор Хабаровского края провел заседание с застройщиками обманутых дольщиков

Проблемы у компаний, которые не могут сдать жилье, оказались примитивными: вода, газ и канализация
Элина ОГАНЕСЯН
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«Мы людей на улице не оставим»: Губернатор Хабаровского края провел заседание с застройщиками обманутых дольщиков«Мы людей на улице не оставим»: Губернатор Хабаровского края провел заседание с застройщиками обманутых дольщиковФото: Правительство Хабаровского края
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Накануне в правительстве Хабаровского края состоялось заседание, посвященное комиссии по защите прав дольщиков. Жители Хабаровского района, которые купили себе квартиры в многоэтажных домах, до сих пор не могут отпраздновать новоселье из-за проблем с вводом жилья в эксплуатацию. В такой ситуации сейчас находятся четыре строительные компании.

На заседании присутствовал один из них - ООО «Томари-Оро». В селе Матвеека он должен был возвести дом на 48 квартир еще в 2016 году. Однако сейчас 2018, и у них до сих пор нет разрешения на ввод здания. Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, дело было в скважине, которая должна была стать источником воды, но она оказалась не зарегистрирована. Пришлось работать с другой, но вода из нее не отвечает всем требованиям СанПиН. К тому же, возникли проблемы и в подключении к газу.

- Нам говорят, что застройщик надеялся подключиться к газу, а к какому газу? Который в село так и не завели. Газопровода нет. Есть много вопросов. В том числе и к тем, кто выдавал разрешение на строительство. Я даю ровно 30 дней на то, чтобы решить все вопросы, - говорит Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Подобную же историю выслушал глава региона и от застройщиков компании «Солнечная поляна». Только у них камень преткновения — канализация.

– Краевые власти помогут организовать систему канализации должным образом. Для этого, в частности, потребуется строительство напорного коллектора. Мы людей на улице не оставим, это абсолютно точно. Но застройщик должен нести полную юридическую ответственность за свои действия, - подчеркнул Сергей Фургал.

Оценивать законность действий застройщиков будут сотрудники правоохранительных органов.

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